В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей при обстреле со стороны ВСУ

Двое из них являются жителями Донецка, один - Макеевки

ДОНЕЦК, 22 июля. /ТАСС/. Два мирных жителя в Донецке и один в Макеевке получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщает в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Донецк, Киевский район: по улице Польской, 16, ранены женщины 1958 и 1936 годов рождения. Макеевка: по ул. Титова, 11, ранен мужчина 1974 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели женщины в Донецке.