Хинштейн сообщил о ранении одного из бойцов СОБР при штурме особняка с захватчиком

В ходе перестрелки вооруженного захватчика ликвидировали

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Боец СОБР получил ранение во время перестрелки с мужчиной, захватившим особняк в подмосковном поселке Шервуд. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"В ходе оказанного им [злоумышленником] сопротивления один из бойцов СОБР получил незначительное ранение", - говорится в сообщении Хинштейна.

Депутат уточнил, что штурм приостанавливался дважды. По его сведениям, оперативники пытались избежать кровопролития. "В. Черненко продолжал отстреливаться. Иного варианта, кроме как его ликвидировать, не оставалось", - добавил Хинштейн.

Днем в субботу мужчина с оружием захватил дом в коттеджном поселке Шервуд, он пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника ЧОП, но те смогли покинуть дом. После этого мужчина начал стрелять по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Глава Истры Татьяна Витушева уточнила, что мужчина психически нездоров. Он был вооружен несколькими единицами автоматического оружия, гранатами, боеприпасами и зажигательными смесями. Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что нападавший - житель Красноярска Вячеслав Черненко.