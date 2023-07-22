В популярном месте отдыха под Минском в результате падения деревьев погибла девушка

Во второй половине дня в 22 июля в городе и окрестностях были сильные грозы с ветром

МИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Девушка погибла в популярном месте отдыха под Минском в результате падения деревьев из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

"Спасатели ликвидируют последствия непогоды вблизи деревни Заречье-1 Минского района. В результате падения деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали еще два. Работники МЧС извлекли из-под дерева погибшую девушку", - говорится в сообщении.

Деревня Заречье-1 находится в Минском районе Минской области между Заславским водохранилищем и водохранилищем Криница. Район является популярным местом отдыха минчан и жителей пригородов Минска. Во второй половине дня в субботу в Минске и окрестностях были сильные грозы с ветром. На пляжах Заславского водохранилища повреждены беседки, в которых находились отдыхающие.

Спасатели продолжают работы по обследованию территории и ликвидации последствий непогоды.