На Украине жители города Белая Церковь подрались из-за исполнения песни на русском языке

Причиной раздора стала песня "На теплоходе музыка играет", передает Klymenko Time

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Драка между несколькими жителями города Белая Церковь Киевской области Украины произошла из-за исполнения песни на русском языке. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

Отмечается, что одной компании не понравилось то, что в другой компании пели на русском языке песню "На теплоходе музыка играет".

Издание также опубликовало в Telegram-канале видео инцидента из соцсетей, авторы которых утверждают, что некоторые участники драки якобы получили телесные повреждения средней тяжести.

Русский язык на Украине

Курс на открытое вытеснение русского языка начал проводиться на Украине сразу после госпереворота в феврале 2014 года. В первые дни после прихода новой власти Верховная рада проголосовала за отмену закона, который действовал с 2012 года и предоставлял русскому языку статус регионального в районах, где он является родным как минимум для 10% населения. Именно отмена этого закона стала одной из причин взрыва протестного движения на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население.

С 2016 года на Украине начали вводиться языковые квоты на радио и телевидении, в 2017 году парламент принял новую редакцию закона "Об образовании", которая предусматривала поэтапное запрещение использования русского языка в образовательной системе. 15 мая 2019 года на тот момент президент страны Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который еще больше ограничил возможность использования в стране русского языка, а также ввел штрафы и различные меры наказания за нарушения языкового закона. С февраля прошлого года эти процессы лишь усилились, власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в школах.