22 июля, 21:17

В Азербайджане перевернулся перевозивший военных грузовик

Погиб один человек

БАКУ, 23 июля. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший военнослужащих Министерства обороны Азербайджана, перевернулся в Кельбаджарском районе, в результате погиб один человек, сообщила в субботу пресс-служба военной прокуратуры республики.

"Грузовик марки МАЗ перевернулся на территории Кельбаджарского района. В результате аварии погиб военнослужащий Эмин Алиев. Кроме того, травмы различной степени тяжести получил лейтенант Али Гусейнов", - отмечается в сообщении.

На месте аварии работают криминалисты, ведется следствие. 

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