В Венесуэле задержали подозреваемого в подстрекательстве к убийству членов правительства

Против Виктора Ногеры возбудили уголовное дело

КАРАКАС, 23 июля. /ТАСС/. Задержан подозреваемый в подстрекательстве в социальных сетях к убийству членов кабинета министров Венесуэлы. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб.

"За преступные действия, подстрекательство в социальных сетях к убийству членов правительства и развязыванию волны насилия задержан Виктор Ногера, против него возбуждено уголовное дело", - указал Сааб. В качестве доказательства генеральный прокурор привел видеозапись, на которой задержанный призывает к расправе над государственными деятелями Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно указывал на попытки радикальной оппозиции дестабилизировать обстановку в стране, развязать с использованием социальных сетей волну насилия и террора.