В Приангарье в реке утонул подросток

Его брата доставили в больницу в тяжелом состоянии

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. В реке Китой в Иркутской области утонул 12-летний мальчик, его 9-летний брат в тяжелом состоянии госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, трое детей находились на водоеме без присмотра взрослых. Во время купания в реке двое из них уплыли слишком далеко от берега и стали тонуть. В результате 12-летний мальчик погиб, его 9-летний брат доставлен в больницу в тяжелом состоянии.