23 июля, 19:05

Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса

Площадь пожара составила 300 кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. В спорткомплексе "Динамо" во Владикавказе загорелась кровля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"23 июля в 21:00 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании во Владикавказе по улице Пашковского, дом №1. Горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В 21:46 ликвидировали открытое горение.

От МЧС России к тушению пожара привлекли 9 единиц техники и 35 человек личного состава. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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