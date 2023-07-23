Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса

Площадь пожара составила 300 кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. В спорткомплексе "Динамо" во Владикавказе загорелась кровля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"23 июля в 21:00 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании во Владикавказе по улице Пашковского, дом №1. Горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 кв. м", - говорится в сообщении.

В 21:46 ликвидировали открытое горение.

От МЧС России к тушению пожара привлекли 9 единиц техники и 35 человек личного состава.