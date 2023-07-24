На севере Сахалина объявили высокую пожароопасность

В агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ региона сообщили, что ожидается 4-й класс пожарной опасности

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность объявлена на 25-26 июля в Охинском районе, самом северном на острове Сахалин, сообщили в понедельник ТАСС в агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ региона.

"На территории Охинского района ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс пожарной опасности)", - рассказали в агентстве.

Сейчас в Охинском районе облачно, ветра нет. Температура воздуха в дневное время держится на отметке плюс 27 градусов.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где четвертый - высокая опасность, пятый - чрезвычайная опасность. При четвертом классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организуется круглосуточное дежурство на пожарных наблюдательных пунктах. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.