24 июля, 07:33

В Норвегии коммуникационная платформа 12 министерств подверглась хакерской атаке

Директор Службы безопасности и обслуживания министерств Эрик Хупе заявил, что пока рано говорить о том, кто за этим стоит, а также о масштабе атаки

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Служба безопасности и обслуживания министерств (СБО) обнаружила хакерскую атаку на информационно-коммуникационную платформу 12 министерств Норвегии. Инцидент расследуется полицией, сообщается на сайте правительства страны.

"К случившемуся мы относимся со всей серьезностью. СБО тесно сотрудничает со Службой национальной безопасности и полицией. В отношении атаки принят ряд мер, и мы внимательно отслеживаем ситуацию", - приводятся в пресс-релизе слова министра коммун и регионов Сигбьёрн Йельсвик.

Он также подчеркнул, что работа правительства проходит в обычном режиме.

"Мы обнаружили неизвестную ранее уязвимость программы одного из наших поставщиков. Ею воспользовался неизвестный. Сейчас эту уязвимость мы устранили. Пока рано говорить что-либо о том, кто за этим стоит, а также о масштабе атаки. Наше обследование и расследование полиции даст на это ответ", - заявил директор СБО Эрик Хупе.

Информационно-коммуникационная платформа используется всеми министерствами за исключением офиса премьер-министра, а также министерств обороны, юстиции и иностранных дел. 

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Норвегия
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