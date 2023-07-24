В Якутии число лесных пожаров сократилось с 50 до 31

В пресс-службе регионального правительства отметили, что большинство пожаров зафиксировали на труднодоступных и удаленных территориях, преимущественно в горной местности

ЯКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Число действующих в Якутии лесных пожаров уменьшилось с 50 до 31, на востоке республики отмечается стабилизация лесопожарной обстановки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По состоянию на утро понедельника сообщалось о 50 лесных пожарах на площади свыше 600 тыс. га. "К текущему времени число возгораний сократилось до 31 на площади 445 тыс. га. В начале дня воздушные суда вылетели на обследование, благодаря чему выяснилось, что пожары полностью ликвидированы в Абыйском, Нерюнгринском и Томпонском районах. Сложная ситуация сохраняется в Среднеколымском, Верхнеколымском и Усть-Майском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с прошедшими дождями и прохладной погодой лесопожарная обстановка стабилизируется в восточных районах Якутии. При этом, по данным правительства, прогнозируют жару и отсутствие осадков на западе и юге региона.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 452 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 1 млн га, также 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площади 15,3 га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1 192 лесных пожара на площади 2,8 млн га, 16 лесных пожаров на землях ООПТ на площади 30,3 тыс. га.

Большинство пожаров зафиксированы на труднодоступных и удаленных территориях, преимущественно в горной местности. За последние два года площадь зоны контроля, территории которой находятся в труднодоступных местах и разрешается не тушить лесные пожары, сокращалась в Якутии. Так, охраняемая зона увеличилась с 37 млн га до 71 млн га. В последующие годы власти планируют продолжать сокращать зону контроля.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В данный момент особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.