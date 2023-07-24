В Москве пьяный мужчина избил двух полицейских, пытаясь попасть на концерт "Руки вверх"

Инцидент произошел на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пьяный мужчина избил двух полицейских, пытаясь попасть на концерт группы "Руки вверх" на стадионе "Лужники" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 22 июля на стадионе "Лужники". Пьяный мужчина пытался попасть на концерт группы "Руки вверх". При попытке пресечь его буйное поведение, он оказал сопротивление и избил двух полицейских. Нарушитель задержан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что 22 июля в "Лужниках" полицейские заметили пьяного мужчину, который вел себя вызывающе и пытался пройти на концерт. "При отказе в проходе на мероприятие гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказали в главке. Сотрудники полиции для оказания помощи обращались в медицинское учреждение, после чего продолжили службу.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.