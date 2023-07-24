В Кисловодске рухнувший бетонный забор повредил четыре автомобиля и газопровод

Никто не пострадал

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Бетонный забор обрушился на территории промзоны в Кисловодске и повредил четыре автомобиля и газопровод, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В Кисловодске, улица Промышленная, 4Е, на территории промышленной зоны произошло обрушение 25 м подпорной стены. В результате обрушения были повреждены четыре легковых автомобиля. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате обрушения также поврежден газопровод, четыре частных предприятия на территории промзоны отключены от газоснабжения. Бригада "Горгаза" проводит восстановительные работы, которые, ориентировочно, завершит 25 июля.

"Имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены, и повреждения конструкций металлического ангара", - добавили в ведомстве.