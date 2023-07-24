Жителей Петербурга и двоих приезжих с Украины будут судить за хищение денег у ветеранов

По данным следствия, общий материальный ущерб от их деятельности превысил 11 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Семеро жителей Санкт-Петербурга и двое приезжих с Украины, организовавшие незаконную сеть кол-центров, предстанут перед судом за мошенничество в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала она.

По версии следствия, 54-летний мужчина с двумя сообщниками создал преступную группировку, которая занималась мошенничеством. В частности, работники расположенных на Украине кол-центров, звонили россиянам на стационарные телефоны и убеждали в том, что их родственник стал виновником ДТП. Затем аферисты склоняли потерпевших к передаче денег якобы для компенсации причиненного вреда. После этого вызывали по их адресам такси, водителям которых доверчивые пенсионеры передавали свои накопления.

Потерпевшими стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе ветераны и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. Четверо из них умерли. "Общий материальный ущерб от деятельности сообщников составил более 11 млн рублей. По ходатайству следователя судом наложен арест на денежные средства, банковские счета и автомобили обвиняемых", - добавила представитель МВД.