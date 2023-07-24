24 июля, 14:43,
обновлено 24 июля, 15:03

Возле полигона ТБО под Петербургом зафиксировали тление на площади 150 кв. м

По данным МЧС, угрозы распространения нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Тление на площади 150 кв. м зафиксировали возле мусорного полигона на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом, в месте, где несколько дней назад ликвидировали пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

"Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Происходит тление на площади 150 кв. м. Угрозы распространения нет", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в ГКУ "Леноблпожспас", возгорание локализовали на площади 200 кв. м. "Задействован личный состав 106, 120, 153, 134, 124-й пожарных частей "Леноблпожспаса", а также 33, 35 и 57-й пожарных частей Санкт-Петербурга", - сообщили в учреждении.

Пожар вблизи полигона твердых бытовых отходов в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области, который начался 17 июля, ликвидировали 20 июля. Площадь возгорания составляла 3 тыс. кв. м. 

Теги:
РоссияСанкт-Петербург
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