В Греции устранили утечку с нефтезавода 11,4 тонны гудрона, предотвратив ущерб экологии

Утечка произошла на нефтеперерабатывающем предприятии DENVER SLOPS S.A. из-за сильного лесного пожара

АФИНЫ, 24 июля. /ТАСС/. Утечка опасных отходов произошла в Греции на нефтеперерабатывающем предприятии DENVER SLOPS S.A. из-за сильного лесного пожара, серьезный экологический ущерб удалось предотвратить благодаря немедленному вмешательству Министерства окружающей среды и энергетики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба этого ведомства.

"Благодаря немедленному вмешательству Министерства окружающей среды и энергетики был предотвращен серьезный ущерб окружающей среде в результате утечки опасных отходов с завода DENVER SLOPS S.A. Утечка была вызвана большим пожаром в лесной зоне Мандры, который распространился и на часть оборудования завода в муниципалитете Танагра (район Дервенохорья, область Беотия)", - говорится в сообщении.

По решению министра окружающей среды и энергетики Теодороса Скилакакиса своевременно были приняты меры, в результате которых были откачаны 11,4 тонны жидкой фракции углеводородов (гудрон), которые попали в соседний ручей. Пожар происходил в этом районе с 17 по 20 июля.

Приняты меры по чистке территории и устранению риска повторного возгорания легковоспламеняющихся отходов, отметили в ведомстве.