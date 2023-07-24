На Кубани экс-сотрудницу департамента внутренней политики приговорили к двум годам колонии

Инну Хаустову признали виновной в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в совершении мошенничества

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Краснодаре признал виновной экс-первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инну Хаустову в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, а также в совершении мошенничества, приговорив ее к двум годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края в понедельник.

"Ленинским районным судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Инны Хаустовой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст. 285, ч.1 ст.286 и ч.4 ст.159 УК РФ; Алексея Беликова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ и Светланы Швидкой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 291 УК РФ. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказания: Хаустовой - в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Светлане Швидкой, которая является бывшим заместителем главы Каневского района, назначили штраф в размере 2 млн рублей и запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет. Бывшего главу Щербиновского района Алексея Беликова приговорили к двум годам условного срока, ему назначили штраф в размере 500 тыс. рублей и также запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Уголовное дело в отношении бывших чиновников расследовалось в СУ СК России по Краснодарскому краю. Как сообщали в ведомстве, Хаустова в 2020 году сообщила руководителям городов и районов края о необходимости передавать ей взятки за попустительство по службе и общее покровительство, она получала деньги как от самих чиновников, так и от их представителей на систематической основе. В частности, на этапе проведения следствия удалось установить факты дачи взятки от Швидкой и Беликова.

Также следствие раскрыло эпизод противоправной деятельности Хаустовой, совершенный еще в 2018 году, когда она являлась заместителем главы Лабинского района. При проведении расследования установлено, что она подписала документы о вводе жилья, предназначенного для детей-сирот, которое потом было признано непригодными для проживания.