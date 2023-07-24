24 июля, 16:27

В Нижегородской области возбудили дело после нападения на телеоператора за съемку свалки

По версии следствия, охранник территории избил сотрудника телеканала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. В Нижегородской области возбудили уголовное дело после избиения телеоператора во время съемок сюжета о нарушении экологических норм на свалке в Арзамасском районе, сообщает в понедельник пресс-служба управления СК России по региону.

"По поручению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 июля охранник территории, на которую свозились коммунальные отходы, избил телеоператора во время записи сюжета о нарушении экологических норм в Арзамасском районе.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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