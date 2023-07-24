24 июля, 16:23,
обновлено 24 июля, 16:41
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что в Алёшках бригада скорой помощи попала под обстрел

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, фельдшер ранен в ногу, поврежден автомобиль

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Бригада скорой помощи в понедельник попала под обстрел в Алёшках Херсонской области. Фельдшер ранен в ногу, поврежден автомобиль, сообщил журналистам председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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"Сегодня в Алёшках на вызове под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи. Фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени, доставлен водителем в Алёшковскую ЦРБ, где извлечены осколки", - сказал он.

Он уточнил, что состояние фельдшера стабильное, эвакуация не требуется. Водитель скорой не пострадал.

"При необходимости специализированного лечения мы направим фельдшера в медучреждение Крыма", - рассказал журналистам и.о. министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, уточнив, что бригада попала под обстрел во время вызова к пациенту.

27 мая в Казачьих Лагерях Алёшковского муниципального округа бригада скорой медицинской помощи также попала под обстрел - автомобиль был поврежден осколками, в салоне начался пожар. Фельдшер и водитель ликвидировали огонь. Машина получила значительные повреждения.

Власти Херсонской области установили для медиков, работающих в 15 км зоне от линии боевого соприкосновения, 100% надбавку к окладу. Перерасчет всех выплат врачам и младшему медперсоналу произведен с 1 января. 

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