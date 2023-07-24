На востоке Москвы нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями

Проводится проверка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тело мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли около жилого дома на востоке Москвы, сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"24 июля 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Сталеварова в Москве, обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее 11 ножевых ранений", - сказала она.

По словам Ивановой, проводится доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В столичной прокуратуре уточнили, что, предварительно, погибший распивал спиртные напитки в квартире на 11 этаже жилого дома вместе со своим 31-летним знакомым, которого обнаружили пьяным в квартире. Прокуратура контролирует ход проверки по данному факту, а также установление всех обязательств произошедшего.