В Петербурге в результате переворота лодки погиб один человек

Инцидент произошел в районе дамбы возле города Кронштадт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, по предварительной информации, один погиб. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Российской Федерации.

"Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек. По предварительной информации, <...> один человек погиб", - говорится в сообщении.

На место выехали киминалисты и следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК РФ. Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, для установки всех обстоятельств произошедшего.