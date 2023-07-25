В Якутии действуют 32 лесных пожара на площади свыше 400 тыс. га

За прошедшие сутки потушили 24 лесных пожара площадью свыше 145 тыс. га

ЯКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Лесные пожары действуют в Якутии на площади свыше 400 тыс. га, за сутки ликвидировано 24 возгорания на площади свыше 145 тыс. га. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На территории республики действует 32 лесных пожара с общей площадью 409 950,2 га. Из них обслуживаются 20 лесных пожаров на площади 236 452,2 га", - сообщили в министерстве.

Ведется работа по тушению лесных пожаров на территории Алданского, Амгинского, Верхнеколымского, Момского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского, Сунтарского, Среднеколымского и Усть-Майского районов.

"За прошедшие сутки потушено 24 лесных пожара площадью 145 510,2 га и 1 ландшафтный пожар площадью 663 га. Борьбу с огнем в лесах ведут 728 сотрудников лесопожарных формирований, 8 единиц лесопожарной спецтехники, 18 самолетов Ан-2 и Cessna на авиапатрулировании по 23 районам и 8 вертолетов Ми-8 на тушении", - уточняется в Telegram-канале министерства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Летом 2021 года в Якутии стояла аномально жаркая и сухая погода, на территории региона зарегистрировали 1 696 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила тогда 7,9 млн га. В прошлом году число лесных пожаров уменьшилось в 3 раза, а пройденная огнем площадь - в 14 раз.

Особый противопожарный режим действует на всей территории республики. В Якутии, Хабаровском крае и Амурской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации.