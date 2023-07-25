В Сеуле задержали мужчину, грозившегося убить 20 женщин

Видео с угрозами задержанный опубликовал в социальных сетях

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Южнокорейская полиция во вторник задержала мужчину, разместившего ранее в социальных сетях видео с угрозами совершения массового убийства в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что мужчина грозился 26 июля убить 20 женщин в районе станции "Силлим" на юге южнокорейской столицы. Сейчас полиция допрашивает задержанного.

На прошлой неделе в районе станции "Силлим" местный житель с ножом напал на прохожих - в результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, нападавший был задержан.