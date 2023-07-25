В Амурской области наблюдается задымление из-за пожаров в Якутии и Хабаровском крае

Информационная система зафиксировала около 50 крупных термоточек в непосредственной близости от границы региона

ТАСС, 25 июля. Жители Амурской области наблюдают задымленность почти на всей территории области, особенно в Селемджинском районе и Зейском округе. Как сообщает во вторник пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, причиной стали лесные пожары в соседних Якутии и Хабаровском крае.

"Сегодня, 25 июля, жители Амурской области опять наблюдают задымленность на всей территории Приамурья, особенно в Селемджинском районе и Зейском округе. По информации регионального диспетчерского штаба Амурской авиабазы, причиной такого явления стали огромное количество лесных пожаров на территории Якутии и Хабаровского края", - говорится в сообщении центра.

Уточняется, что информационная система зафиксировала около 50 крупных термоточек в непосредственной близости от границы Амурской области. А из-за северного ветра дым от пожаров с соседней территории начал распространяться на Приамурье.

По прогнозам ветер поменяет свое направление к вечеру среды.