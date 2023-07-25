В Мексике в прицепе грузовика обнаружили более 130 иностранных мигрантов

Они были сильно обезвожены

МЕХИКО, 25 июля. /ТАСС/. Представители властей обнаружили более 130 иностранных мигрантов с сильным обезвоживанием в прицепе грузовика, который был брошен неизвестными на дороге в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщила в понедельник миграционная служба республики.

"Федеральные агенты Национального института миграции вместе с другими представителями властей обнаружили грузовик, брошенный на обочине трассы <...> При осмотре прицепа внутри были найдены 137 иностранцев (116 выходцев Гватемалы и 21 выходец Гондураса), у которых наблюдалось обезвоживание, в связи с чем им незамедлительно была оказана помощь врачей", - говорится в заявлении.

В результате двух других операций сотрудники миграционной службы перехватили еще 119 мигрантов из Гватемалы, Венесуэлы, Гондураса, Колумбии, Эквадора и Камеруна. Все иностранцы, которые, предположительно, направлялись в США, были доставлены в центры временного размещения мигрантов.

В прошлом финансовом году, который завершился 30 сентября 2022 года, представители властей США задержали свыше 2,7 млн нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Годом ранее этот показатель составил порядка 1,7 млн, а в 2020 году - 646,8 тыс. человек.