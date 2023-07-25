В Киргизии по подозрению в коррупции задержали экс-главу Минприроды республики

Также в розыск объявили сына Динары Кутмановой

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший руководитель Министерства охраны природных ресурсов и экологии Киргизии Динара Кутманова задержана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в причастности к коррупции. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Экс-министр вовлекла в противоправную коррупционную деятельность не только подчиненных, но и своих родственников (сына и сестру), включая близкое окружение (домработницу, друга сына и так далее) для имитации подачи заявок на финансирование фиктивных проектов в сфере защиты природы и экологии", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период работы Кутмановой главой министерства физическим и юридическим лицам "в рамках 110 проектов по защите и охране природы" было выдано 789,56 млн киргизских сомов (около $9 млн).

В ГКНБ полагают, что подозреваемая также могла оказывать давление на членов комиссии "по отбору проектов для финансирования" со стороны Минприроды "с целью формального проведения заседания".

Как отмечает пресс-центр, в общей сложности в рамках расследования уголовного дела о коррупции в министерстве охраны природных ресурсов и экологии в качестве обвиняемых фигурируют девять человек. В международный розыск объявлен сын экс-министра, принимаются меры по его задержанию. По предварительным данным, сейчас он находится на территории Турции.

Кутманова и другие подозреваемые помещены в следственный изолятор ГКНБ.