В Казахстане пресекли канал нелегального вывоза российской пшеницы под видом казахстанской

С 2021 по 2022 годы гражданин республики экспортировал в страны Центральной Азии 26 тыс. тонн российской пшеницы на сумму около $2,5 млн

АЛМА-АТА, 25 июля. /ТАСС/. Схема нелегального ввоза российской пшеницы с последующим экспортом зерна под видом казахстанской в страны Центральной Азии пресечена на севере Казахстана сотрудниками департамента Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Павлодарской области республики. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

"Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, установлен гражданин Казахстана, который с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии - Афганистан, Таджикистан Узбекистан - 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге (около $2,5 млн).

Тем самым он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге (около $1 млн), указали в АФМ.