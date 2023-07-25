25 июля, 04:24

В США на теплоэлектростанции произошел крупный пожар

Речь идет о ТЭС в городе Питтсбург, Пенсильвания. По данным местных спасательных служб, в результате ЧП никто не пострадал

ТАСС, 25 июля. Крупный пожар произошел в понедельник на теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Как сообщили местные спасательные службы на своей странице в Twitter, в результате ЧП никто не пострадал.

"Duquesne Light (компания, владеющая ТЭС - прим. ТАСС) находится на месте происшествия и сообщает, что это результат катастрофического отказа реактора", - говорится в заявлении спасательных служб.

Согласно сведениям компании Duquesne Light, местные жители жалуются на перебои с электричеством. 

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© Информационное агентство ТАСС
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