В Бурятии вынесли приговор за попытку контрабанды мускуса кабарги

Злоумышленник получил 5,5 года лишения свободы условно

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор мужчине, пытавшемуся незаконно провезти из России в Монголию 54 экземпляра струи (мускуса) кабарги. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Бурятия.

"В июле прошлого года при посадке на авиарейс сообщением Улан-Удэ - Улан-Батор у 49-летнего гражданина России обнаружены и изъяты 54 экземпляра мускуса (струи) кабарги, общим весом 1,479 кг. Советский районный суд города Улан-Удэ признал мужчину виновным в совершении преступления ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда) и назначил ему наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы условно", - сообщили в ведомстве.

В процессе предварительного следствия установлено, что злоумышленник действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

"В соответствии с заключением специалиста Бурприроднадзора, ущерб животному миру и государству составляет более 9,7 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.