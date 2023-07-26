В Грузии задержали двух граждан республики по подозрению в связях с ИГ

Сотрудники спецслужб изъяли электронные приборы, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Грузии задержали двух граждан страны, подозреваемых в террористической деятельности, и связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.

"Контртеррористический центр Службы государственной безопасности Грузии в результате проведенных оперативных и следственных действий в рамках текущего расследования преступления связанного с терроризмом, задержал двух граждан Грузии", - говорится в сообщении.

Спецоперация по задержанию преступников прошла в двух регионах Грузии. Изъяты флаги с символикой ИГ, электронные приборы, а также боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. Следствие ведется по статьям о членстве в террористической организации и незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщила спецслужба, продолжаются следственные действия по выявлению характера участия задержанных в деятельности ИГ, так и идентификации других связанных с терроризмом лиц.