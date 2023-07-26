Экс-глава центра зимних видов спорта в Новосибирске получил 3,5 года условно за растрату

По данным следствия, Владимир Бочкарев, заключал фиктивные трудовые договора с другими фигурантами дела, которые фактически не исполняли должностных обязанностей

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Новосибирске назначил 3,5 года условно бывшему директора муниципального центра зимних видов спорта Владимиру Бочкареву по делу о растрате 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Бочкарев был задержан весной 2021 года. В учреждении были проведены обыски.

"Бочкареву В. [назначено] 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, Бочкарев был признан виновным в растрате, хищении имущества специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Новосибирска "Центр зимних видов спорта". По данным следствия, мужчина, будучи директором центра, с 2018 по 2021 год заключал фиктивные трудовые договора с другими фигурантами дела, которые фактически не исполняли должностных обязанностей и обвиняются в пособничестве. На зарплату фиктивным сотрудникам из бюджета учреждения было направлено более 3,4 млн рублей. Еще трем фигурантам дела в зависимости от тяжести преступления назначены наказания от 2,5 года условно до штрафа в виде 20 тыс. рублей.

Муниципальное учреждение "Центр зимних видов спорта" было образовано в Новосибирске в 2011 году. Центр занимается подготовкой спортсменов в таких дисциплинах, как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, лыжные гонки, фигурное катание, керлинг.