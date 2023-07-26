Число пострадавших в ДТП в Архангельской области выросло до восьми

Шестерых из них госпитализировали медики

ТАСС, 26 июля. Количество пострадавших в ДТП с тремя автомобилями, произошедшем накануне в Архангельской области, увеличилось до восьми. Шестерых из них госпитализировали медики, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Ранее ГУ МЧС России по Архангельской области сообщало о пяти пострадавших. "В результате столкновения трех легковых авто, произошедшего вчера, 25 июля, в Приморском муниципальном округе Архангельской области, пострадали восемь человек, шесть из них госпитализированы, в том числе трое детей", - говорится в сообщении.

Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, еще двоих - как среднее. Двое детей находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок - в состоянии средней степени тяжести. Двум пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

Для определения дальнейшей тактики лечения детей специалисты Федерального центра медицины катастроф организуют телемедицинские консультации между лечащими врачами пострадавших и специалистами федеральных медицинских центров, добавили в пресс-службе.