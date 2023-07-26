Полиция во Флориде задержала 16-летнюю девочку, устроившую пожар в отеле Hilton

Представители полиции сообщили, что нанесенный отелю в результате пожара ущерб оценивается "в пару сотен тысяч долларов"

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Полиция города Окала в штате Флорида задержала 16-летнюю девочку по подозрению в поджоге в отеле Hilton, где она ранее остановилась со своей матерью. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его информации, во вторник примерно в 03:24 (10:24 мск) пожарная бригада направилась к отелю Hilton. По прибытии она обнаружила "задымление средней интенсивности в фойе". Через некоторое время с помощью инфракрасных камер пожарные установили источник дыма - горящий диван в одном из номеров. "Огонь удалось потушить в течение семи минут после прибытия. <...> Пострадавших не оказалось, все гости смогли вернуться в свои номера уже утром", - отмечается в заявлении местной пожарной службы.

По данным телеканала ABC, в результате "предварительного расследования" полиция Окалы задержала 16-летнюю девочку, прибывшую ранее в отель вместе со своей матерью из города Пеория в штате Иллинойс. Как утверждается, именно она и устроила поджог в ходе ссоры с родителем, однако детали инцидента и конкретные причины конфликта не приводятся. Ущерб, нанесенный отелю в результате пожара, оценивается "в пару сотен тысяч долларов", уточнили представители местной полиции.