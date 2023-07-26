26 июля, 11:49

Дочь вице-премьера правительства Башкирии попала в ДТП в Уфе

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, участники аварии живы и здоровы

ТАСС, 26 июля. Дочь вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова попала в ДТП в Уфе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

"По информации вице-премьера правительства [республики] Ирека Сагитова, его дочь позвонила сообщить, что попала в ДТП. Он <...> приехал на место ДТП. Участники аварии живы и здоровы. Устанавливать причины и виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия будет соответствующая служба", - сообщили в ведомстве.

Ранее о ДТП с участием, предположительно, дочери Сагитова сообщалось в Telegram-каналах. 

Теги:
РоссияБашкортостан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация