Словацкие пожарные предотвратили распространение огня на объект электроснабжения на Родосе

Кроме того, они обеспечивают доставку воды для населения и пожарных в районе села Вати, сообщило Словацкое радио

БРАТИСЛАВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные, направленные из Словакии для помощи греческим коллегам в борьбе с пожарами на Родосе, предотвратили распространение огня на объект системы электроснабжения острова. Об этом сообщило Словацкое радио.

Словацкие специалисты задействованы в тушении пожаров на южной оконечности Родоса. Им удалось предотвратить поглощение огнем трансформаторной станции у деревни Геннади. Кроме того, они обеспечивают доставку воды для населения и пожарных в районе села Вати.

Работу пожарных на юге остова Родос серьезно осложняет шквальный ветер, направление которого часто меняется, отметило радио.