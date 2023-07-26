26 июля, 11:59

Словацкие пожарные предотвратили распространение огня на объект электроснабжения на Родосе

Кроме того, они обеспечивают доставку воды для населения и пожарных в районе села Вати, сообщило Словацкое радио

БРАТИСЛАВА, 26 июля. /ТАСС/. Пожарные, направленные из Словакии для помощи греческим коллегам в борьбе с пожарами на Родосе, предотвратили распространение огня на объект системы электроснабжения острова. Об этом сообщило Словацкое радио.

Словацкие специалисты задействованы в тушении пожаров на южной оконечности Родоса. Им удалось предотвратить поглощение огнем трансформаторной станции у деревни Геннади. Кроме того, они обеспечивают доставку воды для населения и пожарных в районе села Вати.

Работу пожарных на юге остова Родос серьезно осложняет шквальный ветер, направление которого часто меняется, отметило радио. 

Теги:
ГрецияСловакия
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