Российских экспертов привлекли к расследованию дела об убийстве в ходе стрельбы в Цхинвале

В ходе этого инцидента также был ранен ребенок

ЦХИНВАЛ, 26 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура Южной Осетии привлекла к расследованию дела по факту стрельбы на улице в Цхинвале, в ходе которой был убит мужчина и ранен ребенок, российских экспертов. Об этом генеральный прокурор республики Григорий Собаев доложил в ходе встречи президенту закавказского государства Алану Гаглоеву.

Ранее в МВД республики сообщали ТАСС, что в результате стрельбы в Цхинвале погиб мужчина, который сидел в машине вместе с пятилетним ребенком. Мальчик с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен в республиканский медцентр. Подозреваемым оказался житель республики, он добровольно сдался правоохранительным органам. По этому факту Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Собаев доложил президенту о ходе расследований резонансных дел, совершенных в республике за последнее время, в том числе дела об убийстве Ричарда Мамиева, которое было совершено 28 февраля 2023 года в Цхинвале.

"По данному уголовному делу завершены практически все следственные мероприятия, планируется к проведению еще одна экспертиза, исходя из результатов которой уголовное дело будет направлено в суд. Задержка с экспертизами происходит из-за отсутствия надлежащих специалистов на территории Южной Осетии. Для установления всех обстоятельств по уголовному делу мы проводим работу с коллегами, в том числе из Российской Федерации", - сказал генпрокурор.

По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел в Цхинвале 28 февраля около 12:05 мск на перекрестке улиц Харебова и Целинников. Житель Цхинвала Андрей Хугаев на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений с Ричардом Мамиевым произвел в него несколько выстрелов из пистолета. В результате стрельбы Мамиев скончался на месте, а его сын получил огнестрельное ранение. Ребенка прооперировали в республиканском медицинском центре. По этому факту Генеральной прокуратурой республики возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.