Саакашвили не сможет принять дистанционного участия в заседании суда

Это связано с ухудшением здоровья экс-президента Грузии, сообщила член партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет принять в среду участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщила член основанной им партии "Единое национальное движение" Софо Джапаридзе.

"Сегодня Михаил Саакашвили сам должен был подключиться к судебному процессу, но из-за ухудшения состояния здоровья (ухудшившиеся анализы крови), ему проводятся переливания на фоне седации. Надеюсь, в ближайшие дни улучшатся параметры, общее состояние, и он сумеет подключиться к следующему процессу. У него есть большое желание этого и боевой настрой", - написала Джапаридзе на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Заседание по делу Саакашвили началось в среду в 16:00 по местному времени (15:00 мск), но вскоре после открытия было перенесено. Сомнения в том, что экс-президент сможет принять участие в заседании, ранее высказала его мать Гиули Аласания. Следующее заседание назначено на 20 сентября.

В предыдущем заседании суда 3 июля Саакашвили также участвовал дистанционно. Его исхудалый вид на экране вызвал бурную реакцию среди зарубежных политиков, а президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал послу Грузии в Киеве покинуть страну для консультаций о дальнейшей судьбе экс-президента, после чего дипломат вернулся в Тбилиси. МИД Грузии назвал этот шаг крайней формой обострения отношений двух стран.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.

Cиловики в Тбилиси 7 ноября 2007 года разогнали многотысячную акцию протеста оппозиции, требовавшей досрочные выборы. Саакашвили обвиняется по статье о превышении служебных полномочий, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. По мнению адвокатов, экс-президент не отдавал приказа разгонять митинг.