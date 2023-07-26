Экс-главу Ижевска обвинили в злоупотреблении полномочиями

Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

ТАСС, 26 июля. Бывший глава города Ижевска Олег Бекмеметьев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике расследуется возбужденное по материалам регионального управления ФСБ России уголовное дело в отношении бывшего главы муниципального образования Ижевск. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2021 году он передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных домов, земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.

В следственном управлении уточнили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным объединенной пресс-службы судов Удмуртии, под домашним арестом Бекмеметьев пробудет до 25 сентября. В отношении экс-главы города установлен также ряд ограничений.

Пост главы города с 2018 года занимал Олег Бекмеметьев. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года.