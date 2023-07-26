Sky: жюри присяжных признало невиновным Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии

Актер расплакался после того, как услышал решение, сообщило Reuters

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Жюри присяжных коронного суда лондонского района Сазерк признало невиновным американского актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии по всем пунктам выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Судебное заседание продлилось почти месяц, а предметом рассмотрения стали девять предъявленных 64-летнему актеру обвинений в насильственных действиях сексуального характера и непристойном поведении в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 год. Жюри, состоявшее из девяти мужчин и трех женщин, удалилось для совещания по поводу решения 24 июля и спустя два дня вынесло вердикт о невиновности Спейси. Актер, у которого сегодня день рождения, расплакался после того, как услышал решение присяжных, передает агентство Reuters.

Сам двукратный обладатель премии "Оскар", который с 2004 по 2015 год был художественным руководителем лондонского театра "Олд вик", отрицал все выдвинутые против него обвинения. Во время судебного разбирательства Спейси заявил, что истцы, личность которых не раскрывалась в соответствии с британскими законами касаемо дел о сексуальном насилии, выдвинули против него обвинения исключительно с целью получить от него финансовую компенсацию.

Интересы актера защищал адвокат Патрик Гиббс, который в 2013 году представлял СК РФ в ходе британского расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и был вовлечен в расследование произошедшего в 2017 году теракта в концертно-спортивном комплексе "Манчестер-арена". Еще в самом начале слушаний Гиббс указал, что присяжным предстоит выяснить, почему именно сейчас предполагаемые жертвы решили выступить с обвинениями и не произошли ли упомянутые инциденты по обоюдному согласию. Свидетелем защиты по этому делу, в частности, выступил музыкант Элтон Джон.

Реакция на вердикт

"Я полагаю, что многие из вас понимают, что мне нужно многое обдумать после того, что только что произошло сегодня", - заявил актер после вынесения вердикта. - Но я хотел бы сказать, что я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем вынести свое решение, и я очень польщен сегодняшним результатом".

Как заявил телеканалу Sky News американский адвокат Кристофер Мелчер, решение присяжных дает Спейси шанс "вернуть себе карьеру и доброе имя". При этом эксперт подчеркнул, что актер по-прежнему обязан выплатить MRC - компании-продюсеру сериала "Карточный домик" - неустойку в размере $31 млн, компенсировав потери, которые компания понесла после того, как была вынуждена прекратить с ним сотрудничество. По оценкам британского адвоката Марка Стивенса, выигранный в Великобритании суд обойдется актеру еще в £2-3 млн ($2,6 - 3,9 млн) на покрытие юридических расходов.

Спейси и обвинения

Спейси - обладатель двух премий "Оскар" за роли в фильмах "Подозрительные лица" (The Usual Suspects, 1995) и "Красота по-американски" (American Beauty, 1999) и звезда популярного американского сериала "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018) - в 2017 году оказался в центре громкого скандала в США после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек, в том числе члены коллектива театра "Олд вик". Из-за скандала актер потерял роль в сериале "Карточный домик" и перестал сниматься в Голливуде.

В октябре 2022 года жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах в отношении Рэппа. Жюри пришло к выводу, что в 1986 году действия Спейси в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет, не носили сексуального характера и таким образом не могут подпадать под закон о растлении малолетних.

В новость была внесена правка (19:18 мск) - уточняется валюта в конце шестого абзаца, правильно - £2-3 млн​​​​​​​.