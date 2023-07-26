Суд в Москве арестовал мужчину, убившего и выбросившего своего знакомого с 11-го этажа

Тело 36-летнего мужчины с 11 ножевыми ранениями нашли около жилого дома на улице Сталеваров

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы арестовал мужчину, который нанес своему знакомому 11 ножевых ранений, а потом выбросил тело с 11-го этажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Перовским районным судом города Москвы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И. С. Маклецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября", - сказали в пресс-службе.

Вечером 24 июля около жилого дома на улице Сталеваров было найдено тело 36-летнего мужчины с 11 ножевыми ранениями. По предварительным данным, он пил спиртные напитки в квартире на 11-м этаже жилого дома вместе со своим 31-летним знакомым, который обнаружен пьяным в квартире. Мужчину задержали.