Суд изменил меру пресечения директору департамента здравоохранения Ивановской области

Артуру Фокину и его первому заместителю Алексею Буянкину вместо домашнего ареста назначили запрет определенных действий до 26 октября 2023

ТАСС, 26 июля. Ленинский районный суд города Иванова изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину и его первому заместителю Алексею Буянкину, обвиняемым в мошенничестве и растрате при закупке медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Ленинским районным судом города Иванова изменена мера пересечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении подсудимых - директора и статс-секретаря департамента здравоохранения Ивановской области на срок три месяца каждому, то есть до 26 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Обвиняемым в том числе запрещено покидать дом с 22:00 до 06:00, общаться с участниками производства по уголовному делу, за исключением их защитников, получать и отправлять письма, использовать средства связи и интернет.

В отношении Фокина, Буянкина, а также руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Кроме того, чиновники обвиняются по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения). В настоящий момент дело рассматривается судом.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, в конце 2020 года обвиняемые организовали поставки в больницы региона концентраторов кислорода на основании коммерческих предложений аффилированных поставщиков. При этом не был проведен анализ рынка идентичных товаров. В результате заключения госконтрактов на поставку оборудования по завышенной стоимости бюджету причинен ущерб на сумму около 8,4 млн рублей. Кроме этого, считает следствие, в том же году Фокин при пособничестве Буянкина дал сотрудникам подведомственных департаменту учреждений указание о фиктивном учете на балансе и последующем списании изолирующих костюмов одноразового использования, которые были приобретены на основании госконтракта на сумму более 800 тыс. рублей. Фактически же костюмы в медучреждения не поступали, а были переданы коммерческой организации.