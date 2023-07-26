Во Франции задержали мужчину, угрожавшего убийством премьеру

По данным Agence France-Presse, 30-летний житель коммуны Карьер-Су-Пуасси в департаменте Ивлин через форму обратной связи на сайте правительства отправил сообщение с угрозами

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Житель Франции, угрожавший убийством премьеру страны Элизабет Борн, был задержан во вторник в столичном регионе республики. Об этом сообщило в среду агентство Agence France-Presse.

По его данным, 30-летний житель коммуны Карьер-Су-Пуасси в департаменте Ивлин через форму обратной связи на сайте правительства отправил сообщение с угрозами, в том числе обещанием перерезать Борн горло. После задержания мужчина признал, что направил сообщение на фоне стресса, вызванного алкогольной зависимостью, бедностью и гибелью 17-летнего водителя алжирского происхождения при попытке задержания полицейскими после дорожной погони в пригороде Парижа.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что мужчина не оказывал сопротивления при задержании. Дома у него не было обнаружено оружия. Прокуратура ходатайствовала о рассмотрении его дела по ускоренной процедуре, судебное заседание запланировано на четверг.

Ранее француз уже попадал в поле зрения полиции после рассылки угроз сотрудникам неназванной коммерческой компании. Тогда при обыске у него дома был обнаружен нож мачете.