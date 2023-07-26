Коста-Рика направила 102 пожарных на помощь Канаде в борьбе с лесными пожарами

В Министерстве окружающей среды и энергетики Коста-Рики указали, что это "крупнейшая мобилизация человеческих ресурсов" в истории страны для гуманитарной помощи другому государству

ГАВАНА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Коста-Рики направили 102 пожарных для ликвидации лесных пожаров к Канаде. Об этом в среду сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на заявление Министерства окружающей среды и энергетики Коста-Рики.

По его данным, в эту группу входят 24 женщины и 4 представителя коренных народов. При этом подчеркивается, что это "крупнейшая мобилизация человеческих ресурсов в истории Коста-Рики для гуманитарной помощи другой стране".

Как отмечает агентство, это вторая группа пожарных, которые были направлены на помощь канадским властям, до этого Коста-Рика направляла 42 специалистов.

Ранее сообщалось, что число лесных пожаров в Канаде продолжает расти, в настоящее время зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания. Не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств привлечены к ликвидации лесных пожаров в Канаде. Кроме того, к тушению огня привлечены подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, которые сейчас заняты ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.