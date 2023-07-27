В Хабаровском крае площадь лесных пожаров увеличилась на 9,5 тыс. га

По последним данным, она составляет 295,5 тыс. га

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Хабаровского края за сутки увеличилась на 9,5 тыс. га, до 295,5 тыс. га, сообщается на сайте регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"На территории Хабаровского края зарегистрированы 117 пожаров на общей площади 295 517 га", - говорится в сообщении. Днем ранее пожарами было охвачено 286 тыс. га.

В борьбе с огнем участвуют свыше 400 человек, задействованы 57 единиц техники, 2 воздушных судна. За сутки в регионе потушили 12 пожаров на площади около 9,4 тыс. га.

В Хабаровском крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Возгорания происходят из-за сухих гроз, возникающих при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Множество пожаров регистрируется в северных районах - Аяно-Майском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском. Отмечаются очаги в районе имени Полины Осипенко, в Ванинском, Солнечном и ряде других районов, уточнили ТАСС в министерстве. Пожары происходят в основном на большом удалении от поселений. Накануне дымом от лесных пожаров накрыло Хабаровск. В воздухе чувствовался запах гари, сильно ухудшалась видимость, сейчас дым практически рассеялся.

В Хабаровском крае введен режим ЧС, жителям региона запрещено посещать леса, исключения распространяются только на транспорт и граждан, задействованных в тушении лесных и ландшафтных пожаров, в проведении спасательных работ. Также введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации в лесах Хабаровского края, Амурской области и Якутии.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 598 пожаров на общей площади около 632,3 тыс. га.