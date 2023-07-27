В Хакасии двоих граждан Средней Азии подозревают в избиении директора музея

В отношении них возбудили уголовное дело о хулиганстве

ТАСС, 27 июля. Двоих граждан Средней Азии подозревают в избиении директора музея в Хакасии, в отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего и 46-летнего жителей одной из среднеазиатских республик, не являющихся гражданами России. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, директор музея на автомобиле вез группу туристов на экскурсию. Двое граждан Средней Азии на своем автомобиле догнали машину директора и остановили ее. Они безосновательно обвинили директора в том, что он сбил собаку, после чего избили его.

Сейчас подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.