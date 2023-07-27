В Ташкенте произошло землетрясение магнитудой 4,0

Эпицентр находился на расстоянии 27 км от города

ТАШКЕНТ, 27 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Ташкенте и Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр находился на расстоянии 27 км от Ташкента в северо-западном направлении. Магнитуда в эпицентре составила 4 [балла]. Глубина очага - 10 километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Зангиатинском и Ташкентском районах одноименной области сила подземных толчков составила 2-3 балла, а в Алмазарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Чиланзарском и других районах Ташкента - 2 балла.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на территории Келесского района Туркестанской области Казахстана.