В Турции третьи сутки тушат природный пожар в районе курорта Кемер

Тушение огня затрудняет 40-градусная жара, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Авиация и наземные силы в четверг утром возобновили в полном объеме тушение лесного пожара в районе турецкого курортного городка Кемер на побережье Средиземного моря. Очаги возгораний не удается потушить третьи сутки, огонь уничтожил свыше 200 га лесной местности, передает из региона телеканал TRT.

Для тушения пожара наряду с наземной техникой в среду были привлечены 10 самолетов и 27 вертолетов. С наступлением темноты тушением пожара занимались вертолеты, оснащенные системами ночного видения. Тушение огня затрудняет 40-градусная погода, порывистый ветер и труднодоступность для наземной техники района пожара. Пожар в районе Кемера не затронул отели, они работают в обычном режиме.

Природные пожары в Турции в среду также тушили в провинциях Измир, Маниса и Чанаккале на северо-западе, а также в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула. По данным местных властей, они взяты под контроль.

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Термометры местами показывали более 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, были отмечены многолетние рекорды.

На смену жаре в районах северо-запада, запада и центральной части Турции с четверга, по прогнозам синоптиков, придет резкое - почти на 10 градусов - похолодание, которое будет сопровождаться дождями.