В Улан-Удэ задержали подозреваемого в осквернении памятника Герою Советского Союза

По версии следствия, он облил черной краской памятник Сергею Орешкину в одноименном парке

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в осквернении памятника Герою Советского Союза Сергею Орешкову. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по Бурятии.

"46-летний мужчина задержан по месту жительства в одном из пригородных СНТ оперативниками Центра по противодействию экстремизму МВД во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России при силовой поддержке бойцов Росгвардии", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного ранее по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества) продолжается.

Рано утром 6 июля работники парка им. Сергея Орешкова в Железнодорожном районе Улан-Удэ обнаружили, что памятник облит черной краской.

Сергей Николаевич Орешков - гвардии младший лейтенант, командир взвода 124-го гвардейского стрелкового полка 41-й гвардейской стрелковой дивизии 57-й армии Степного взвода. Он родился в 1916 году в Вологодской области, работал мастером на локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. В 1942 году Орешков был призван в Красную Армию, в 1943 году в бою за деревню Васищево Харьковской области закрыл собой амбразуру вражеского дота, ценой собственной жизни способствовал выполнению взводом боевой задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 1943 года Орешкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.