Филиппинская береговая охрана ведет в море поиск 11 пропавших без вести

По информации ABS-CBN News, они пропали в результате крушения в море буксирного судна и спасательного катера

БАНГКОК, 27 июля. /ТАСС/. Филиппинская береговая охрана ведет поиск 11 человек, пропавших без вести в результате крушения в море буксирного судна и спасательного катера. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

"Для проведения поисково-спасательной операции после крушения частного буксира отправилась команда спасателей в составе четырех человек. К сожалению, алюминиевый катер [спасательной службы] перевернулся, и его унесло течением", - сказал представитель Филиппинской береговой охраны Мигель Ганган.

Территория Филиппин находится во власти тропического шторма "Доксури", в результате которого погибли шесть человек. Последствия стихии главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага остров Лусон, где шторм стал причиной повреждения линий электропередач, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Властям Филиппин пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.