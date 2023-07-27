На Филиппинах 23 человека погибли при опрокидывании лодки

Еще шесть пропали без вести

БАНГКОК, 27 июля. /ТАСС/. На озере близ Манилы 23 человека погибли и шесть пропали без вести в результате опрокидывания лодки. Об этом в четверг сообщило агентство AFP.

По данным представителя Береговой охраны Филиппин Армандо Балило, лодка перевернулась после того, как пассажиры, испугавшись сильных порывов ветра, в панике скопились на ее левом борту, нарушив равновесие судна.

Сколько пассажиров находилось в лодке неизвестно. Известно, что спасатели вытащили из воды 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Филиппины находятся во власти тропического шторма "Доксури". Последствия стихии главным образом затронули самый крупный остров Филиппинского архипелага остров Лусон, где шторм стал причиной повреждения линий электропередач, а выпадение обильных осадков привело к наводнениям и оползням. Порывы ветра достигали 175 км/ч. Властям Филиппин пришлось эвакуировать тысячи людей из прибрежных населенных пунктов.